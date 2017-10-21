أخبار عاجلة

10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار - عامر حسين يوضح إجراءات دخول الجماهير في نهائي افريقيا بين الأهلي والوداد -
تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر -
مساء الأنوار - أخر أخبار مران الأهلي استعدادا لنهائي افريقيا أمام الوداد المغربي -
نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا -
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية -
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي -
إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية -
فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال -
أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تحويلات مرورية جديدة عقب انهيار كوبري على الطريق الزراعي بالقليوبية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تحويلات مرورية جديدة عقب انهيار كوبري على الطريق الزراعي بالقليوبية

03:08 ص السبت 21 أكتوبر 2017

تحويلات مرورية جديدة عقب انهيار كوبري على الطريق الزراعي بالقليوبية

ارشيفية

القليوبية- (أ ش أ):

أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، توقف الحركة المرورية على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي السريع بسبب سقوط كوبرى المشاة بقرية ميت حلفا بقليوب اثر اصطدام سيارة نقل به وتوقف حركة السيارات فى الاتجاهين.

وأشار المحافظ إلى أنه تم فتح تحويلات مرورية للسيارات القادمة من القاهرة كما تم منع عربات النقل الموجودة على الدائرى من النزول إالى الطريق الزراعى وتحويل اتجاهه الى خط 12 وخط 13 بنها فضلا عن فتح الحركة المرورية على الحر الحر شبرا بنها.

وأكد المحافظ أنه تم الدفع بأوناش المرور ومجالس المدن وسيارة الونش العملاق فى محاولة لرفع اثار الكوبرى المنهار والسيارة النقل من الطريق.

وكانت سيارة نقل ثقيل قد اصطدمت بكوبري مشاة في ميت حلفا ما أدى إلى سقوط نصف الكوبري على مقطورة السيارة التي توقفت في مكانها دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقى اللواء محمد توفيق حمزاوي مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد درويش مدير إدارة المرور بالقليوبية يفيد بوقوع كوبري مشاة ميت حلفا وتعطل الطريق الزراعي تماما وتسبب ذلك في شلل مروري بطريق إسكندرية الزراعي.

وتبين أثناء مرور سيارة نقل بمقطورة على الطريق اتجاه طريق قادمة من شبرا الخيمة - بنها اصطدمت بالكوبري فسقط على المقطورة حيث توقفت السيارة قبل أن يسقط الكوبري على الأرض وظل معلقا على المقطورة الخاصة بالسيارة وانتقلت قوات الأمن والإدراة العامة لمرور القليوبية لرفع اثار الحادث.

هذا المحتوى من

ebc76438bd.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافط القليوبية: بدء الخطوات التنفيذية لمشروع دفن الخط الكهربائي

    أخبار

  • بروتوكول بين القليوبية وجهاز التعمير لرصف 15 طريقا

    أخبار

  • محافظ القليوبية: إحالة كافة المخالفات الخاصة بالأبراج السكنية للنيابة

    أخبار

  • إصابة عقيد شرطة وسائقه في حادث تصادم بالقليوبية

    أخبار

إعلان

3616690330.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة

تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر

تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر

"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية

"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي