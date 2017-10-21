محافظ جنوب سيناء: منتدى الشباب الدولي بداية جديدة لشرم الشيخ

شرم الشيخ- (أ ش أ):

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن "منتدي شباب العالم" الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ الشهر المقبل هو بداية جديدة لشرم الشيخ، وستشهد المدينة خلاله عدة مؤتمرات لا يقل المشاركين بها عن 10 الاف مشارك.

وأكد فودة، أن العمل سيبدأ بعد انتهاء منتدي الشباب في قاعة المؤتمرات الجديدة التي تتسع لـ10 الاف مشارك بمدة تنفيذ 10 أشهر فقط حيث سيشهد عام 2018 ثلاثة مؤتمرات كبري التي لا تقل عن 7000 مشارك منها مؤتمر في مجال البيئة، والاتصالات وصندوق النقد الدولي، كما ستشهد شرم الشيخ تطويرا شاملا سيغيرها تماما لتتافس أكبر المدن السياحية منها إنشاء ممشي بطول 3 كم بمنطقة خليج نعمة بتكلفة 100 مليون جنيه يتشاركها بالتساوي وزارة التخطيط والسياحه والمحافظة والمستثمرين، بالاضافة لتطوير قاعة المؤتمرات ومنطقة خليج القرش".

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بمديري الفنادق ومديري أمن الفنادق ومديري المستشفيات ومدير الدفاع المدني والامن العام والشركات العاملة في تطوير شرم الشيخ، حيث أكد المحافظ أن نجاح المنتدي سيزيد الطلب على المنتج السياحي المصري وأنه لن يكون وقتها فرصة للاسعار المتدنيه كما سيزيد المنتج السياحي وستزيد جولته.

كما أشار المحافظ إلى أن شرم الشيخ ستشهد على هامش المنتدي حفلات مختلفة بعدة مناطق بشرم الشيخ، بالاضافة لتوزيع عدد 2000 شنطة بها كتيبات وسي ديهات عن السياحه لشرم الشيخ وستكون شرم الشيخ في أعين جميع الجنسيات.

وناشد المحافظ الحضور بضرورة العمل بجد وإخلاص واعتبار المنتدي إعلانا عن شرم الشيخ، كما أكد على ضرورة التزام الفنادق بتركيب كاميرات المراقبة وأجهزة "إكس راي" والاهتمام بالتجميل والنظافة أمام كل فندق والتعاون مع السلطة التنفيذية في وضع المدينة في مكانتها اللائقة.