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استنفار أمني في الأقصر عقب حادث الواحات

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استنفار أمني في الأقصر عقب حادث الواحات استنفار أمني في الأقصر عقب حادث الواحات

التحرير

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كتبت - أماني خيري

تشهد محافظة الأقصر السياحية، حالة من الاستنفار الأمني، عقب مواجهات بين عناصر إرهابية وقوات الشرطة بطريق الواحات بمحافظة الجيزة، مساء الجمعة.

وشددت قوات الأمن، إجراءاتها في مداخل ومخارج المحافظة والكمائن الثابتة، من خلال تفتيش وفحص السيارات المشتبه بها وكذلك الأشخاص.

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كما تمركزت قوات أمنية أمام عدد من المنشاّت الهامة والمواقع الحيوية والسياحية بمحافظة الأقصر، بخلاف التمركزات الأمنية بمحيط مديرية الأمن والمواقع الشرطية أيضا.

وكان مصدر أمني،  قد أعلن ارتفاع عدد شهداء الشرطة في اشتباكات مسلحة مع عناصر إرهابية بطريق الواحات، الجمعة، إلى 20 شهيد ومصاب.

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التحرير

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