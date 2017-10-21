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طائرة "مصر للطيران" الجديدة من صفقة بوينج تصل القاهرة اليوم

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مصراوي Masrawy

طائرة " للطيران" الجديدة من صفقة بوينج تصل القاهرة اليوم

02:18 ص السبت 21 أكتوبر 2017

مصر للطيران

كتب- طه عبيد:

تصل مطار القاهرة الدولي مساء السبت، الطائرة الثامنة الجديدة لشركة مصر للطيران، من صفقة شراء 9 طائرات من طراز بوينج 737\800، التي تعاقدت عليهم الشركة مع بوينج، بتكلفة 864 مليار دولار، تمهيدًا للانضمام إلى أسطول الشركة .

وقال الطيار شريف عزت، رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، إن الطرازات الجديدة التي تعاقدت عليهم الشركة تضم العديد من مستويات الرفاهية، يتكون من 154 مقعدا بواقع 16 مقعدا لدرجة رجال الأعمال و 138 مقعدا للدرجة السياحية، وكذلك أكبر مساحات لتخزين حقائب اليد علي الطائرة، وإضاءه سقفية بتقنية LED تعزز من الشعور برحابة الطائرة.

هذا فضلًا عن جدران جانبية جديدة مزدانة بنقشات عصرية وديكورات والوان أكثر إشراقا، وإطارات جديدة للنوافذ ومصادر طاقة جديدة لشحن الهواتف وأجهزة الكمبيوتر .

وأضاف عزت: "تم زيادة المسافة بين مقاعد الطائرة وبعضها، لتصل إلى 32 بوصة في الدرجة السياحية، و 45 بوصة في درجة الأعمال، لتفوق بذلك المساحة الموجودة في هذا النوع من طراز الطائرات، والمتعارف عليها على المستوى العالمي، وتحتوي على نظام شخصي لعرض أحدث الأفلام الروائية والتسجيلية".

كما تم تزويد كابينة الطائرة بأنظمة ترفيهية متقدمة، ويعد هذا الطراز الأول من نوعه في استخدام نظام AVOD) Audio Video on Demand) والذي يتمتع بوجود شاشة شخصية أمامية لكل مقعد يسمح للراكب بمشاهدة الشاشة بشكل ذاتي ومختلف عن باقي الركاب.

 

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مصراوي Masrawy

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