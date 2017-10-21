فرنسا: أحكام بالسجن من ٢ إلى ١٥ عاما بحق 6 أشخاص لسفرهم إلى سوريا

باريس- (أ ش أ):

أصدرت محكمة فرنسية، الجمعة، أحكاما بالسجن تترواح من عامين إلى 15 بحق 6 رجال بينهم صهر محمد مراح (قاتل تولوز و مونتبان) وذلك لسفرهم الى سوريا في 2014.

وذكرت مصادر قضائية أن المتهمين كانوا ينتمون لخلية في جنوب غرب فرنسا و خاصة في تولوز وأنه تم ادانتهم بالانتماء لمجموعة إرهابية.

وأوضحت المصادر، أن محكمة الجنح حكمت بتسع سنوات سجن بحق عبد الواحد البغدادي زوج سعاد مراح شقيقة الإرهابي محمد مراح الذي قتل في مارس 2012 سبعة أشخاص في جنوب غرب فرنسا، فيما لا يزال شقيق محمد مراح و رجل أخر يخضعان للمحاكمة بباريس.

كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن 15 عاما بحق عماد جبالي الذي يشتبه بأنه واحدا من قادة الخلية المشار إليها.

ونفى هؤلاء العائدون من سوريا انضمامهم لتنظيم داعش، وقالوا إنهم قرروا العودة نظرا لأن الواقع على الأرض لم يتفق مع تطلعاتهم، إلا أن المدعي العام اعتبر أن "عذر السذاجة" لا ينطبق عليهم نظرًا للأشخاص الذين اختلطوا بهم في جنوب غرب فرنسا.