أخبار عاجلة

"الأعلى للجامعات": تشكيل لجنة لوضع شروط تقييم براءات الاختراع -
الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا -
«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس» -
انتظروا حلقة مميزة جدا مع يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين في صالون أنوشكا الأربعاء الـ 9 مساءً -
لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها» -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى -
بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور) -
أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا" -
رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني -
تعرف على شروط "الأعلى للجامعات" للقبول بنظام التعليم المدمج الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

من هو ضابط الصاعقة السابق المشتبه في قيادته للهجوم الإرهابي بالواحات؟

Google+ Print

مصراوي Masrawy

من هو ضابط الصاعقة السابق المشتبه في قيادته للهجوم الإرهابي بالواحات؟

01:14 ص السبت 21 أكتوبر 2017

من هو ضابط الصاعقة السابق المشتبه في قيادته للهجوم الإرهابي بالواحات؟

ارشيفية

كتب – محمد الصاوي ومحمود السعيد:

رجَّحت مصادر أمنية بوزارة الداخلية، تورط الإرهابي هشام عشماوي، ضابط الصاعقة السابق في الهجوم على مأمورية من الأمن الوطني قبيل مداهمة بؤرة مسلحة عند الكيلو 135 بطريق الواحات في الجيزة.

هشام العشماوي يبلغ من العمر 43 سنة، ولد بحي مدينة نصر، والتحق بالقوات المسلحة عام 1994 كفرد صاعقة، حتى ثارت حوله شبهات بتشدده دينيًا وأحيل للتحقيق بسبب توبيخه لقارئ قرآن بأحد المساجد لخطأ في التلاوة وتقرر نقله للأعمال الإدارية عام 2000، حسب تحقيقات النيابة العسكرية.

وفي عام 2007، أُحيل "عشماوي" للمحكمة العسكرية بسبب تحريضه ضد الجيش حتى تقرر فصله من الخدمة في 2009، واتجه للعمل في الاستيراد والتصدير، وخلالها تعرف على مجموعة من معتنقي "الفكر الجهادي" في أحد المساجد بحي المطرية، ثم نقل نشاطه لمدينة نصر، وشكَّل خلية لتنظيم أنصار بيت المقدس.

وسافر "العشماوي" إلى تركيا في أبريل 2013، وتسلل منها إلى سوريا، وهناك انضم لمجموعات تقاتل ضد نظام بشار الأسد، وسرعان ما عاد إلى ، مع عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، ليشارك في اعتصام رابعة، وفقًا للتحقيقات.

وكانت "ليبيا" الملاذ الآمن للعشماوي، إذ شكّل في معسكرات "درنة" خلية تضم 4 ضباط شرطة مفصولين تسمى "أنصار بيت المقدس" تحولت إلى "ولاية سيناء" بعد مبايعته لتنظيم "داعش".

وفي يوليو 2015، أعلن "العشماوي" المعروف بـ"أبوعمر المهاجر" انشقاقه عن تنظيم "داعش"، وتأسيس تنظيم "المرابطون" في ليبيا، الموالي لتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي.

واُتهم "العشماوي" بالاشتراك في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وكذلك اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والإعداد لاستهداف الكتيبة "101 حرس حدود".

وقضت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية، غيابيًا بإعدام هشام عشماوي، و13 من العناصر الإرهابية في اتهامهم بالهجوم على "كمين الفرافرة" الذي أسفر عن مقتل 28 ضابطًا ومجندًا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصدر: ارتفاع شهداء اشتباكات الواحات لـ 30 شرطيًا

    أخبار

  • ما هي فرقة "المهام الخاصة" التي اشتبكت مع إرهابيي الواحات؟

    أخبار

  • مصادر تكشف موقع اشتباكات الشرطة مع إرهابيي الواحات

    أخبار

  • شارك في اقتحامات فيلم "الخلية".. من هو النقيب عمرو صلاح شهيد الواحات؟

    أخبار

إعلان

f5ead171ec.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)

"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية