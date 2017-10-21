مصدر: ارتفاع شهداء اشتباكات الواحات لـ 25 شرطيًا

القاهرة - مصراوي:

كشف مصدر أمني مسؤول بقطاع أكتوبر، عن ارتفاع حصيلة شهداء الشرطة في الاشتباكات التي وقعت بين رجال الأمن وعناصر إرهابية بالكيلو 135 بطريق الواحات، اليوم الجمعة، لـ30 شهيدًا.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لمصراوي، إن الشهداء ما بين ضباط بالعمليات الخاصة والأمن الوطني ومجندين.

وأكد المصدر أن قوات الدعم تخوض معركة عنيفة مع العناصر الإرهابية بالمنطقة الجبلية التي يتخذونها كوكرًا لهم في التخطيط لعملياتهم العدائية.

بدورها، أشارت مصادر أمنية مسؤولة، إلى أن عناصر إرهابية شديدة الخطورة اتخذت من المنطقة الجبلية بالكيلو 135 كمعسكر تدريب، مستغلين توسطها لمحافظتي الجيزة والفيوم.

وأشارت المصادر، في تصريحات لمصراوي، إلى أن مكان اختباء العناصر الإرهابية يضم أسلحة ثقيلة، علاوة على امتلاكهم أسلحة خفيفة حديثة، كانوا بصدد استخدامها في تنفيذ أعمال عدائية، تستهدف المدنيين والكنائس.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية إن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني باتخاذ بعض هذه العناصر الإرهابية للمنطقة المتاخمة للكيلو 135 بطريق الواحات بعمق الصحراء مكانا لاختبائها.

وأضافت الوزارة -في بيان لها- أنه تم إعداد مأمورية لمداهمة تلك العناصر، وحال اقتراب القوات واستشعار تلك العناصر بها، أطلقت أعيرة نارية تجاهها، حيث قامت القوات بمبادلتها إطلاق النيران، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة، ومقتل عدد من هذه العناصر، وتمشط القوات المناطق المتاخمة لمحل الواقعة.