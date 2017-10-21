زيارة مفاجئة لشيخ الأزهر إلى مقر معهد العلوم الإسلامية

القاهرة- (أ ش أ):

طالب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف القائمين على إدارة معهد العلوم الاسلامية الأزهرية الجديد بالتجمع الخامس بضرورة توفير المناخ المناسب لطلاب المعهد علميا وتكنولوجيا ورياضيا وترفيهيا حتى يتحقق الهدف المنشود من دراستهم بالمعهد.

جاء ذلك خلال الزيارة المفاجئة التى قام بها الإمام الأكبر، الجمعة، للمعهد للتأكد من حسن سير الدراسة به ولقاء الطلاب ومن تنفيذ توجيهاته بالاهتمام بالمعهد تعليميا وسلوكيا ليكون نموذجا مميزا يقدم طلابا نابغين لكليات الدعوة وأصول الدين بجامعة الأزهر.

وتفقد الإمام الأكبر أماكن الدراسة والإقامة والتغذية بالمعهد للتأكد من توفير الخدمات التعليمية والاجتماعية والثقافية والرياضية للطلاب بما يحقق الهدف المنشود من دراستهم بالمعهد، ودعا الطيب الطلاب للاستفادة من هذا النموذج المتميز فى الأزهر وتحصيل العلوم الشرعية والعلمية ليكون حائط صد ضد الأفكار المتطرفة.

يذكر أن المَقَرّ الجديد لشعبة العلوم الإسلامية، الذي تمّ إنشاؤه في مدينة القاهرة الجديدة على مساحة 18 ألف متر مربع، يستوعب أكثر من ألف طالب، ويضم المعهد تجهيزات مناسبة وملاعب متنوعة، وعيادة صحية وأخرى نفسية، و42 قاعة دراسية، مجهزة بالوسائط التعليمية، إضافة إلى مكتبة ومعامل علمية متطورة، فضلًا عن تجهيز المعهد بسكن داخلي وإعاشة كاملة للطلاب، بما يسهم في تكوينهم تعليميًا وأخلاقيًا وجسديًا.