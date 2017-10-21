واشنطن تطلب من بغداد الحد من تحركاتها قرب كركوك

واشنطن - (أ ش أ)

عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها من أعمال العنف في شمال العراق، وطلبت من الجيش العراقي أن يحد من تحركاته بالقرب من كركوك في المنطقة المتنازع عليها بين بغداد والأكراد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت - في بيان نقلته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة - " تجنبا لأي سوء فهم أو مواجهات جديدة، نطلب من الحكومة المركزية تهدئة الوضع من خلال الحد من تحركات قواتها المسلحة الاتحادية في المناطق المتنازع عليها والقيام حصرا بالتحركات التي تم تنسيقها مع حكومة إقليم كردستان".

وأضافت أن واشنطن تشعر بالقلق إزاء تقارير عن اشتباكات عنيفة حول مدينة التون كوبري.

ودخلت القوات العراقية منطقة التون كوبري، آخر منطقة يسيطر عليها الأكراد شمالي كركوك، بعد اشتباكات مع قوات البشمركة، وأدت الاشتباكات إلى دفع قوات البشمركة للانسحاب باتجاه أربيل بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.