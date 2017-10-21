نقابة الأشراف تنعي شهداء الشرطة وتؤكد ضرورة التصدى للإرهاب

القاهرة - (أ ش أ)

نعت نقابة الأشراف في مصر شهداء مصر من رجال الشرطة البواسل الذين استشهدوا خلال مواجهات مع عدد من العناصر الإرهابية في صحراء الواحات بالجيزة.

وأكد نقيب الأشراف السيد محمود الشريف ـ في تصريح صحفي ـ ضرورة الوقوف صفا واحدا من أجل القضاء على هذا الإرهاب الغاشم، مشيرًا إلى رفض الإسلام لكل أشكال العنف والإرهاب.

وشدد على تضامن نقابة الأشراف في مصر وكل الدول مع جهود مكافحة الإرهاب ، وتقدم بخالص العزاء لشهداء الوطن والدعاء للمصابين بالشفاء ، وأن يحفظ مصر وشعبها وجنودها الأبطال من كل مكروه وسوء.