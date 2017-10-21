بطريرك الكاثوليك بمصر يدين حادث طريق الواحات الإرهابي
بطريرك الكاثوليك بمصر يدين حادث طريق الواحات الإرهابي
12:53 ص السبت 21 أكتوبر 2017
الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك
القاهرة - (أ ش أ)
نعى الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، رجال الشرطة الذين استشهدوا جراء حادث إرهابي غاشم في طريق الواحات بالجيزة.
وقال إسحق في بيان له اليوم الجمعة :"ندعو للشهداء بالرحمة والمغفرة ولأهلهم الصبر والتعزية وللمصابين الشفاء العاجل".
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة في مواجهات مع خلية إرهابية بطريق الواحات مساء اليوم.
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