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بطريرك الكاثوليك بمصر يدين حادث طريق الواحات الإرهابي

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مصراوي Masrawy

بطريرك الكاثوليك بمصر يدين حادث طريق الواحات الإرهابي

12:53 ص السبت 21 أكتوبر 2017

بطريرك الكاثوليك بمصر يدين حادث طريق الواحات الإرهابي

الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك

القاهرة - (أ ش أ)

نعى الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، رجال الشرطة الذين استشهدوا جراء حادث إرهابي غاشم في طريق الواحات بالجيزة.

وقال إسحق في بيان له اليوم الجمعة :"ندعو للشهداء بالرحمة والمغفرة ولأهلهم الصبر والتعزية وللمصابين الشفاء العاجل".

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة في مواجهات مع خلية إرهابية بطريق الواحات مساء اليوم.

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Asha

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