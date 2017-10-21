ما هي فرقة "المهام الخاصة" التي اشتبكت مع إرهابيي الواحات؟

كتب – فتحي سليمان:

كشفت مصادر أمنية موثوقة بوزارة الداخلية، تفاصيل جديدة عن اشتباكات الواحات بين الشرطة وعناصر إرهابية والتي راح ضحيتها عدد من شهداء الشرطة وقُتل خلالها بعض العناصر المتطرفة – وفقاً لبيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية.

وأوضحت المصادر أن ضباط العمليات الخاصة والأمن الوطني الذين نفذوا تلك المهمة من أكفأ الضباط بالوزارة، ومن المشهود لهم بالكفاءة المهنية والتدريبية العالية.

ووصفت المصادر ما حدث بالكارثة مشيرة إلى أن حق كل شهيد سيعود.

ولفتت المصادر إلى أن فرقة تُسمى بـ"المهام الخاصة"، تابعة لقطاع سلامة عبدالرؤوف بالعمليات الخاصة، هي من نفذت عملية الاشتباك مع العناصر الإرهابية المسلحة.

أشارت المصادر إلى أن هذه الفرقة يستغرق إعدادها 3 أشهر داخل معسكرات العمليات الخاصة و3 أشهر أخرى بمدرسة الصاعقة التابعة للقوات المسلحة.

ويتلقى ضباط فرقة المهام الخاصة، تدريبات لها علاقة بالتأهيل والاقتحامات والرماية ومكلفة بتنفيذ المأموريات ذات الطبيعة الخاصة التي تستلزم جهوداً غير عادية.

ويعتبر ضباط فرقة المهام الخاصة من أكفأ الضباط ممن يتلقون تدريبات لها علاقة بالتحمل واللياقة البدنية.

وكشفت المصادر أن شهداء فرقة العمليات الخاصة هم: النقيب إسلام مشهور، والنقيب عمرو صلاح، والعميد امتياز كامل، والرائد محمد حبشى والنقيب كريم أسامة فرحات والرائد احمد زيدان والنقيب محمد وحيد من فرقة المهام الخاصة التابعة لقطاع العمليات الخاصة ممن شاركوا في تنفيذ مهمة الاشتباك مع البؤرة الإرهابية بالواحات، مساء الجمعة.

واستشهد كل من المقدم أحمد فايز دفعة ١٩٩٥ بقطاع الأمن الوطني، بالأمن الوطني، والمقدم محمد عبد الفتاح دفعة ١٩٩٩ بالأمن الوطني، والمقدم أحمد جاد جميل تخرج دفعة ١٩٩٩ بالأمن الوطني، والرائد أحمد السيد بقطاع الأمن الوطني.