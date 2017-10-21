"المؤتمر" ينعي شهداء الواحات.. ويؤكد: سنظل على قلب رجل واحد

كتبت- مروة شوقي:

قال الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة، مشيرًا إلى أن الجميع سيظل داعمًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على الإرهاب وتشييد الوطن.

وأضاف صميدة، حسب بيان اليوم الجمعة: "سنظل مستمرون في البناء والعبور بمصرنا إلى المستقبل فى ظل قيادة الرئيس، ونحن بكل مانملك من قوى داعمين له على قلب رجلا واحد".

ولفت رئيس حزب المؤتمر، إلى أن مصر تقود حرب شرسة ضد الإرهاب المدعوم من دول توفر له كل الاحتياجات من أموال ومعدات، لافتًا إلى أنها راسخه ومستمرة في حربها ضد حروب الجيل الرابع التى تهدف إلى تمزيق العربو وتفكيك منطقة الشرق الاوسط.

وكانت مصادر أمنية رفيعة المستوى، قالت إن هناك تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة بطريق الواحات، أسفر عن استشهاد 16 شرطيا حتى الآن.

وأكدت المصادر، أن قوات الأمن خاضت اشتباكات عنيفة بالرصاص الحي مع العناصر المسلحة في منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات، لافتة بأنه منطقة جبلية.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لمصراوي، أن ضعف شبكات الاتصال حالت دون التواصل مع القوات ومتابعة مستجدات الأمور لحظة بلحظة، لافتا بأنه تم الاستعانة بدعم جوي لتعزيز قوات الشرطة.

ولفتت المصادر إلى استشهاد النقيب إسلام مشهور، الضابط بقطاع العمليات الخاصة، واثنين بقطاع الأمن الوطني أحدهما أصيب ببتر في الساقين بسبب الطلقات النارية، علاوة على إصابة 5 شرطيين بينهم عميد شرطة.