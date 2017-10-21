صورة وخبر: مقاتلو البيشمركة يجهزون مدافعهم
صورة وخبر: مقاتلو البيشمركة يجهزون مدافعهم
12:29 ص السبت 21 أكتوبر 2017
البشمركة يجهزون مدافعهم (أ ف ب)
كتب - علاء المطيري:
تندلع مواجهات بين القوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية في مدينة كركوك شمالي العراق بسبب الأزمة التي تسبب فيها استفتاء الإقليم للإنفصال عن العراق الذي أجري
الشهر الماضي.
وفي منطقة "جسر إلتون" التي تقع على الطريق بين كركوك وأربيل التقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة لعدد من مقاتلي البيشمركة أثناء تعمير إحدى المدافع التي
يستخدمونها ضد القوات العراقية.
وتستخدم قوات البيشمركة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بالإضافة إلى قذائف الهاون ضد القوات العراقية، في منطقة جسر إلتون التي تقع على مسافة 40 كم شمالي كركوك.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن، الأسبوع الماضي، انطلاق عمليات عسكرية لفرض الأمن والاستقرار في كركوك، في تطورات تأتي وسط توتر العلاقات بين بغداد وأربيل على خلفية الاستفتاء الذي شهده الإقليم للانفصال عن العراق.
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