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مصادر تكشف موقع اشتباكات الواحات: 40 كم في عمق المنطقة الجبلية

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مصراوي Masrawy

مصادر تكشف موقع اشتباكات الواحات: 40 كم في عمق المنطقة الجبلية

12:14 ص السبت 21 أكتوبر 2017

مصادر تكشف موقع اشتباكات الواحات: 40 كم في عمق المنطقة الجبلية

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

كشفت مصادر أمنية مسؤولة عن ملابسات جديدة حول ما يدور بين قوات الشرطة وعناصر إرهابية بالكيلو 135 بطريق الواحات، اليوم الجمعة.

وأوضحت المصادر في تصريحات لمصراوي، أن قوات الدعم (أمن الجيزة - الفيوم - العمليات الخاصة) تعمل على إجلاء جثث الشهداء ونقل المصابين.

وأشارت المصادر - التي رفضت ذكر اسمها- إلى أن الاشتباكات الدائرة على مسافة (30 - 40) كيلو مترًا في عمق المنطقة الجبلية المتاخمة للكيلو 135 بطريق الواحات، لافتة إلى أن عناصر إرهابية شديدة الخطورة اتخذت من تلك المنطقة معسكر تدريب، مستغلين توسطها لمحافظتي الجيزة والفيوم.

ولفتت المصادر إلى أن مكان اختباء العناصر الإرهابية يضم أسلحة ثقيلة، علاوة على امتلاكهم أسلحة خفيفة حديثة، كانوا بصدد استخدامها في تنفيذ أعمال عدائية، تستهدف المدنيين والكنائس.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية إن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني باتخاذ بعض هذه العناصر الإرهابية للمنطقة المتاخمة للكيلو 135 بطريق الواحات بعمق الصحراء مكانا لاختبائها.

وأضافت الوزارة -في بيان لها- أنه تم إعداد مأمورية لمداهمة تلك العناصر، وحال اقتراب القوات واستشعار تلك العناصر بها، أطلقت أعيرة نارية تجاهها، حيث قامت القوات بمبادلتها إطلاق النيران، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة، ومقتل عدد من هذه العناصر، وتمشط القوات المناطق المتاخمة لمحل الواقعة.

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مصراوي Masrawy

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