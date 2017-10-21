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اعتقال 140 شخصًا هاجموا أشخاص للاشتباه بأنهم "مصاصي دماء" في مالاوي

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مصراوي Masrawy

اعتقال 140 شخصًا هاجموا أشخاص للاشتباه بأنهم "مصاصي دماء" في مالاوي

12:18 ص السبت 21 أكتوبر 2017

ارشيفية

(مصراوي):

قالت الشرطة في مالاوي إنها اعتقلت 140 شخصا بعد هجمات للغوغاء استهدفت أشخاصا يشتبه في أنهم "مصاصو دماء"، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وذكر المفتش العام لشرطة مالاوي ليكسون كاتشاما للأسوشيتد برس أن الموقف كان قد خرج عن السيطرة.

ولقي تسعة أفراد حتفهم في هجمات بدأت الشهر الماضي.

وقال كاتشاما إن آخر واقعة شهدت حرق رجل مصاب بداء الصرع، حتى الموت في بلانتيري، ثاني أكبر مدن مالاوي.

وكان الرئيس بيتر موثاريكا دعا للهدوء في المناطق الأربع التي وقعت فيها الهجمات، وقال إن "حكومتي سوف توفر الحماية من أولئك الذين يزعم أنهم مصاصو دماء".

وكانت الأمم المتحدة أدرجت عددا من المناطق في مالاوي بالقائمة السوداء، باعتبارها مناطق خطرة بالنسبة لأطقم عملها.

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مصراوي Masrawy

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