للمرة الثانية.. «هيونداي» تستدعي «سوناتا» لعلاج عيوب حزام الأمان

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تعاني شركة "هيونداي" الكورية، بعض المشكلات الفنية في سيارتها السيدان الشهيرة "سوناتا" بنسختها الهجين والعادية في عدد من الأسواق العالمية.

وبحسب موقع "فوربس" الأمريكي، فإن الشركة الكورية استدعت الآلاف من الموديلات التي تم طرحها منذ 2009، والتي تعاني من مشكلات فنية في حزام الأمان بالمقاعد الأمامية.

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وعلى الرغم من قيام الشركة الكورية بعلاج العيوب الفنية فور استدعاء سياراتها، إلا أن ذلك لم يلقى قبولًا واسعًا لدى الجمهور والسلطات في السوق الأمريكي، خاصة في ظل استمرار تلك العيوب، الأمر الذي أجبرها على استدعاء نفس الموديلات للمرة الثانية لإصلاح العيوب.