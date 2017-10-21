بعد حملات استدعاء السيارات الضخمة.. «نيسان» تغلق 6 من مصانعها

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أوقفت شركة "نيسان" اليابانية، إنتاجها من السيارات في اليابان، بعد اكتشاف عيوب فنية ضخمة بموديلاتها، الأمر الذي أجبرها على إجراء عمليات استدعاء ضخمة في الآونة الأخيرة.

وبحسب موقع "فايننشيال تايمز" البريطاني، فإن الشركة اتخذت أمر بإغلاق 6 مصانع لها في اليابان، وإيقاف تصنيع إصدارات جديدة لحين إيجاد حلول جذرية لتلك المشكلات الموجودة فعليًا في سياراتها.

شاهد أيضا

وجاء هذا القرار في أعقاب حملة استدعاء هي الأضخم منذ فترة طويلة، ما دفعها إلى تجنب المزيد من الخسائر والتكاليف بوقف عمليات التصنيع بنهجها الحالي.