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«كيا» تدعم «سورينتو» بتقنية مساعد القيادة

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«كيا» تدعم «سورينتو» بتقنية مساعد القيادة «كيا» تدعم «سورينتو» بتقنية مساعد القيادة

التحرير

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دعمت شركة "كيا" الكورية، سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV” ذات الحجم المتوسط، بعدد من عوامل الأمان الإضافية في نسختها الخاصة بعام 2018، والتي تستعد الشركة للكشف عنها قريبًا.

وبحسب موقع "نيوز" الأسترالي، فإن الشركة الكورية زودت السيارة ذات السبع مقاعد بمساعد في القيادة، وهي تقنية حديثة تهدف لتقليل معدلات الحوادث بشكل رئيسي.

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وتعتزم "كيا" إصدار السيارة الرياضية متعددة الأغراض، بعد تزويدها بالعديد من العوامل الخاصة بالسلامة والأمان، وذلك وفقًا للمعايير الموضوعة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

 

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