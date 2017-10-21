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فرج عامر يكذب مرتضى منصور.. وستراكا: الفوز بثلاثية أمر رائع

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فرج عامر يكذب مرتضى منصور.. وستراكا: الفوز بثلاثية أمر رائع فرج عامر يكذب مرتضى منصور.. وستراكا: الفوز بثلاثية أمر رائع

التحرير

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  مُني بهزيمته الأولى في الدوري العام هذا الموسم، بعدما خسر من سموحة بثلاثة أهداف نظيفة في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب بتروسبورت.

ويُقدم لكم "التحرير" أبرز التصريحات بعد المٌباراة..

أكد محمد حمدي زكي، مهاجم سموحة ومُفتتح الأهداف اليوم، أنه لم يستفز جماهير الزمالك، وجنش هو من توجه اليه بعد نهاية الشوط الأول، وأنه ليس من نوعية اللاعبين التي تهدف لاستفزاز جمهور الفريق المُنافس، وهو يحترم جماهير نادي الزمالك فهو جمهور عظيم ولا يقدر على التصرف بشكل سئ أمامه.

أما ستراكا المدير الفني لفريق سموحة، فأشار أن الفوز على فريق كبير كـ«الزمالك» بثُلاثية هو أمر رائع، خاصة أن الفوز على ملعبه في القاهرة، مُشيدًا بحارس مرماه أبو جبل الذي أنقذ أكثر من فرصة على مرمى فريقه كانت ستغير النتيجة تمامًا.

وواصل أنه أحس أن يمكنه الفوز بالمُباراة بالفعل عند تسجيل الهدف الثاني، خاصة أن دفاعه طمأنه |أن مرماه حصين، وقدموا شوط ثاني أفضل بمراحل من الأداء في الشوط الأول، آملًا أن يقدموا نفس الأداء في المُباريات القادمة.

أما فرج عامر رئيس سموحة، فرد على تصريحات رئيس الزمالك، بأنه ليس له أساس من الصحة، وإن كان سموحة يدفع لساحر فلماذا كانت النتائج سيئة في المُباريات السابقة، وكان رئيس الزمالك قد صرح بعد هزيمة فريقه أن فرج عامر أخبره أنه يستعين بساحر للفوز في المُباريات.
بتلك النتيجة ظل الزمالك في المركز الخامس برصيد 9 نقاط من 6 جولات، فيما ارتفع رصيد سموحة لـ12 نقطة في المركز الثالث في جدول الترتيب.

ويلعب الزمالك اللقاء القادم مع وادي دجلة، فيما يواجه سموحة طلائع الجيش في الجولة السابعة من الدوري.

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التحرير

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