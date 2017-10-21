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جهود لكشف غموض وفاة عريس أصيب بالتسمم وعروسه بعد أيام من زواجهما

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مصراوي Masrawy

جهود لكشف غموض وفاة عريس أصيب بالتسمم وعروسه بعد أيام من زواجهما

12:00 ص السبت 21 أكتوبر 2017

جهود لكشف غموض وفاة عريس أصيب بالتسمم وعروسه بعد أيام من زواجهما

العريس

البحيرة - أحمد نصرة:

تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة البحيرة من جهودها لكشف غموض وفاة شاب في عزبة أبو قابيل التابعة لمركز إيتاي البارود في البحيرة، متأثرًا بإصابته بالتسمم هو وعروسه بعد أيام من زواجهما.

تلقى مدير اللواء علاء الدين عبد الفتاح بلاغًا من مستشفى الدلنجات العام بوصول كل من "الشحات. م. ا" 30 عامًا، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، وزوجته "أميرة. س. ع"، مصابين بتسمم فسفوري.

أحيل المصابان إلى مركز السموم بالإسكندرية، وتوفي الزوج متأثرًا بإصابته، وتم تحويل جثته للطب الشرعي لتشريحها لمعرفة سبب الوفاة.

حرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. ​

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