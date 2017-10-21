إبطال مفعول أكثر من 850 عبوة ناسفة في دير الزور السورية

موسكو - (أ ش أ):

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، اليوم الجمعة، أن مجموعة من الخبراء الروس قامت بعملية تمشيط 34 هكتارا في دير الزور بسوريا تم خلالها تدمير أكثر من 850 عبوة ناسفة.

وذكر بيان صادر عن المركز نقلته قناة (روسيا اليوم ) الإخبارية " تم خلال الساعات الـ 24 الأخيرة تمشيط 34 هكتارا من مساحة مدينة دير الزور وضواحيها و64 مبنى وتم العثور على 863 عبوة ناسفة وتدميرها".

وأشار إلى أن المركز الدولي لمكافحة الألغام للقوات المسلحة الروسية تمكن خلال فترة عمله في أراضي سوريا من تدمير31997 عبوة ناسفة.