10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

ذكر ينس ستولتنبرج، سكرتير عام حلف "الناتو" أن أوروبا ستقوي الروابط بين أوروبا وأمريكا الشمالية وستواصل بذل جهودها لمواكبة ظروف القرن الـ21، وقال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إنه سيعلن غدًا إجراءات لفرض الحكم المباشر على إقليم كتالونيا، وأكد الناطق الإعلامي باسم قوات البيشمركة جبار ياور استخدام أسلحة قدمها الغرب في "المعارك" بين قوات البيشمركة والقوات الأمنية الاتحادية.

1- سكرتير عام "الناتو": سنقوي الروابط بين أوروبا وأمريكا الشمالية

الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرج في لندن في 10 مايو 2017 (أ ف ب)

ذكر سكرتير عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، أن قادة الحلف سيعقدون قمتهم المقبلة في بروكسل يومي 11 و12 يوليو القادم. وأضاف: "سنقوي الروابط بين أوروبا وأمريكا الشمالية وسنواصل بذل جهود مواكبة تحالفنا لظروف القرن الحادي والعشرين".

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2- رئيس الوزراء الإسباني: سنتخذ إجراءات لفرض الحكم المباشر على كتالونيا

رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي - أرشيفية

قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إنه سيعلن غدًا إجراءات لفرض الحكم المباشر على إقليم كتالونيا، وذلك ردًا على مساعي الانفصال.

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3- ماكرون: لندن لازالت بعيدة عن التزامتها المالية تجاه الاتحاد الأوروبي

الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى باريس في 31 مايو 2017 (أ ف ب)

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن بريطانيا لا زالت بعيدة عن التزاماتها المالية تجاه الاتحاد الأوروبي جراء خروجها من الاتحاد (بريكست).

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4- المتحدث باسم الكرملين: من المبكر الحديث عن موعد تشكيل مؤتمر "شعوب سوريا"

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في قرغيزستان في 14 سبتمبر 2017 (أ ف ب)

قال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف إنه من السابق لأوانه الحديث عن موعد عقد مؤتمر شعوب سوريا، الذي تحدث عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء كلمته في منتدى "فالداي" الدولي للحوار أمس الخميس".

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5- المتحدث باسم البيشمركة: قواتنا أصبحت خارج كركوك تمامًا

الناطق الإعلامي باسم قوات البيشمركة جبار ياور - أرشيفية

أكد الناطق الإعلامي باسم قوات البيشمركة جبار ياور استخدام أسلحة قدمها الغرب في "المعارك" بين قوات البيشمركة والقوات الأمنية الاتحادية، مشيرا إلى أن قوات البيشمركة أصبحت خارج حدود كركوك تمامًا.

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6- تيلرسون: سنواصل حملتنا لحرمان "داعش" من الحصول على ملاذ آمن في أي مكان

وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيليرسون في الرياض في 20 مايو 2017 (أ ف ب)

أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن تحرير مدينة الرقة السورية إنجاز مهم في مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، لكنه أضاف: "سنواصل حملتنا لحرمان "داعش" من الحصول على ملاذ آمن في أي مكان".

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7- لافروف: يجب تجنب النزاع المسلح في شبه الجزيرة الكورية

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في فنلندا في 4 مايو 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الأهم الآن هو تجنب نزاع مسلح في شبه الجزيرة الكورية، مؤكدا أنه لا بديل عن المحادثات.

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8- الرئيس الأفغاني: على الإرهابيين الاستسلام أو مواجهة التصفية

الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني - أرشيفية

قال الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني، إنه لم يعد هناك خيارات متاحة للجماعات الإرهابية سوى الاستسلام أو مواجهة التصفية والقضاء عليها، وذلك على خلفية الهجمات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها بعض الأقاليم الأفغانية.

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9- ماتيس: لا نملك معلومات دقيقة عن مقتل جنودنا في النيجر

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس في لتوانيا في 10 مايو 2017 (أ ف ب)

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، إن وزارته لا تملك بعد كل المعلومات الدقيقة عن مقتل 3 جنود من القوات الخاصة الأمريكية في النيجر مطلع الشهر الجاري.

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10- ميركل: محادثات "بريكست" تمضي إلى الأمام

المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل - أرشيفية

قالت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل إن بريطانيا أرسلت "إشارات واضحة" خلال محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، التي وصفتها أنها تمضي للأمام تدريجيا، لكنها قالت إن التجارة ستظل خارج نطاق البحث حتى ديسمبر على أقل تقدير.

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