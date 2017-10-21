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شارك في اقتحامات فيلم "الخلية".. من هو النقيب عمرو صلاح شهيد الواحات؟

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مصراوي Masrawy

شارك في اقتحامات فيلم "الخلية".. من هو النقيب عمرو صلاح شهيد الواحات؟

11:53 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

ارشيفية

كتب – فتحي سليمان:

النقيب عمرو صلاح الذي استشهد اليوم الجمعة جراء الاشتباكات المسلحة في جبال الواحات بالجيزة من خريجي دفعة 2012 بكلية الشرطة والتحق منذ تخرجه بقطاع سلامة عبدالرؤوف للعمليات الخاصة.

وتلقى الشهيد عدة تدريبات للعمليات الخاصة والقتالية، وتنفيذ المهام الصعبة والتدريبات تحميل اللياقة البدنية والرماية، وكان من أكفأ الضباط بالقطاع.

وكان الضابط الشهيد ضمن الضباط المشاركين في فيلم "الخلية"، بطولة أحمد عز، حيث أكدت مصادر أن الشهيد عمرو صلاح، ظهر في أكثر من مشهد في الفيلم، حيث كان يقوم بالتدريب بجوار أحمد عز وجمع بينهما أكثر من مشهد.

وأشار عدد من زملاء الشهيد أنه كان "مرح للغاية"، وكان يحب عمله وودود جدًا مع زملائه.

وظهر الشهيد عمرو صلاح في مشهد غرفة تغيير الملابس "اللوكرز"، بالفيلم وآخر في عملية اقتحام الخلية، ومشهد سيارة المدرعة، وأغلب المشاهد تم تنفيذها داخل قطاع سلامة عبد الرؤوف للعمليات الخاصة.

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