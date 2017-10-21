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خريجة سياحة وفنادق وبدأت التمثيل مع صديق والدها.. 10 معلومات عن «إيمي طلعت»

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التحرير

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ترى أن أبناء الفنانين مظلومون لكونهم عُرضة للنقد والهجوم بغض النظر عن موهبتهم، إذ تلاحقهم تهمة "جاهزة" وهي "توريث الفن"، الأمر الذي قد لا يروق للمشاهد، الذي يظن أن ذلك الممثل أو تلك الممثلة مفروضة عليه، لذا فضلت الاعتماد على نفسها، وتجنبت قدر الإمكان الظهور مع والدها في أي أعمال، حتى لا يقال إنها دخلت الفن بـ "الواسطة".

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 10 معلومات عن الفنانة الشابة "إيمي طلعت".

1- اسمها بالكامل "أميمة طلعت زكريا".

2- ولدت في 20 أكتوبر 1989.

3- لها أخ وحيد يدعى "عمر" ويعمل أيضا بمجال الفن.

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4- درست السياحة والفنادق.

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5- أحبت التمثيل منذ طفولتها بحكم مرافقتها لوالدها الفنان طلعت زكريا إلى مواقع التصوير.

6- بدأت حياتها المهنية في سن السابعة، حينما صورت إعلانا تجاريا لإحدى الشركات.

7- احترافها التمثيل كان من خلال مشاركتها لصديق والدها الفنان سمير غانم بمسرحية "تراالم لم"، كبديل عن الفنانة إيمي سمير غانم.

8- شاركت في عدد قليل من الأعمال الفنية، ما بين أفلام مثل: "الفيل في المنديل، مش وش نعمة"، ومسلسلات منها: "الزوجة الرابعة، حب لا يموت، عائلة حاحا، الأستاذ بليل وحرمه، بس مباشر".

9- أكدت أن والدها رفض دخولها المجال الفني وهي طفلة، وطلب منها الانتظار حتى تنهي دراستها، لافتة إلى أنه لم يساعدها لدخول مجال التمثيل، على حد قولها أثناء استضافتها ببرنامج "صباح البلد"، على قناة "صدى البلد".

10- في أكتوبر 2016 أعلنت خطوبتها على المذيع عامر طاهر، ولكن في يوليو 2017 أعلن "طاهر" عبر حسابه على موقع "فيس بوك" خبر انفصاله عن ابنة الفنان طلعت زكريا دون إبداء أسباب.

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التحرير

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