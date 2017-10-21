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محامي غلبه حب التمثيل.. ما لا تعرفه عن عادل أمين

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محامي غلبه حب التمثيل.. ما لا تعرفه عن عادل أمين محامي غلبه حب التمثيل.. ما لا تعرفه عن عادل أمين

التحرير

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وجه مألوف على الدراما التليفزيونية، غريب نوعا ما على شاشة السينما، إذ أن جميع الأدوار التي حقق بها الشهرة كانت في التليفزيون، ورغم نجاحاته المتتالية في فترة من الفترات، إلا أنه ظل بعيدا عن أدوار البطولة، مكتفيا بأدوار ثانوية، لكنها ذات تأثير في مجرى الأحداث، ويكفي أنه لم ينحصر في نوعية معينة من الأدوار، بل إن أدواره تنوعت ما بين الخير والشر وأحيانا الكوميديا الخفيفة.

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عادل أمين، واحد من أشهر الوجوه الدرامية، ولد في 20 أكتوبر 1935، وبدأ التمثيل في عمر الثامنة بمدينة الإسكندرية من خلال المدرسة، وفي المرحلة الثانوية اشترك في أوبريت غنائي لحفلة المايسترو "حسين جين"، بمدرسة "رأس التين" التي تخرج فيها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وأصبح رئيس فريق التمثيل بها.

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التحق بكلية الحقوق وكوّن من الفنان مجمود عبد العزيز من كلية الزراعة فرقة مسرحية قدمت عددا من الأعمال مثل "الفضيحة، زوج في المصيدة"، ثم عمل بإذاعة الإسكندرية، وكان في نفس الوقت قد افتتح مكتبا للمحاماة، إلى أن شاهده المخرج "فخر الدين صلاح"، والذي طلب حضوره إلى القاهرة، وغلق مكتب المحاماة في الإسكندرية، فذهب إليه وعمل كمساعد مخرج في عدد من المسلسلات.

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قدم شخصية "صبي قهوجي" كأول دور له في التليفزيون، ثم توالت الأدوار تباعا، ومن أشهرها دور "عزرا" اليهودي بمسلسل "رأفت الهجان"، والذي كان رافضا له في البداية لولا أن أقنعه مخرج العمل "يحيى العلمي"، ودور "عتوقة" في مسلسل "أرابيسك"، وأعمال أخرى شهيرة مثل: "أبو ضحكة جنان، قاتل بلا أجر، المصراوية، ابن ليل، أريد رجلا، ظرف أسود، ليالي الحلمية 6، بين عالمين".

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اتجه في فترة إلى التأليف، وعن ذلك قال: "كتبت فيلم إعدام قاضي،  من خلال قصة حقيقية حدثت في مكتبي للمحاماة ، وحينما سألني المخرج صلاح أبو سيف عن فكرة فيلم اقترحت ليه فكرة عن خطف أتوبيس مدرسة وأحداث معينة وأعجبته، ولكنه رحل واحتفظت بالموضوع".

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