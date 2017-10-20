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وزيرة التضامن: الإرهاب لن يزيدنا إلا إصرارا على الانتصار في معركة التنمية

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مصراوي Masrawy

وزيرة التضامن: الإرهاب لن يزيدنا إلا إصرارا على الانتصار في معركة التنمية

11:27 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

وزيرة التضامن: الإرهاب لن يزيدنا إلا إصرارا على الانتصار في معركة التنمية

غادة والي

القاهرة - (أ ش أ)

تقدمت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بخالص التعازي في شهداء الشرطة الذين ارتقت أرواحهم بعد مواجهات شجاعة مع عصابات إرهابية بطريق الواحات.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي - في تصريح لها - عن تقديرها للدور الكبير الذي تقوم به قوات الشرطة بالتعاون مع القوات المسلحة في تجفيف منابع الإرهاب والحفاظ على استقرار البلاد.

وأكدت غادة والي أن يد الإرهاب لن تطال إرادة الشعب المصري، وسيظل الشعب يتصدى لهم بجميع طوائفه وأن أبناءنا البواسل ضحوا بأرواحهم دفاعا عنا جميعا، وتضحياتهم لن تزيد المصريين إلا إصرارا على الانتصار في معركة البناء والتتمية وإصرارا أيضاً على القضاء على الإرهاب.

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Asha

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