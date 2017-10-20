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الطائفة الإنجيلية تنعي شهداء الشرطة في حادث الواحات الإرهابي

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مصراوي Masrawy

الطائفة الإنجيلية تنعي شهداء الشرطة في حادث الواحات الإرهابي

11:23 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

الطائفة الإنجيلية تنعي شهداء الشرطة في حادث الواحات الإرهابي

القس أندريه زكي

القاهرة - (أ ش أ)

أدانت الطائفة الإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي الحادث الإرهابي الذي وقع مساء الْيَوْمَ بطريق الواحات بمحافظة الجيزة وأدى الى استشهاد وإصابة عدد من إبطال الشرطة أثناء أداء واجبهم الوطني.

وأكد القس زكي ـ في بيان مساء اليوم ـ وقوف الشعب المصري خلف قيادته السياسية ورجال الجيش والشرطة في أداء مهمتهم المقدسة في محاربة الإرهاب.

وشدد على أهمية ملاحقة هذه العناصر والقضاء عليها وعلى كل من يقف خلفها، مقدما خالص العزاء لقوات الشرطة وأسر الشهداء، متمنيا للمصابين سرعة الشفاء العاجل، داعيا الله أن يحفظ وقيادتها وشعبها ورجالها الأبطال.

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