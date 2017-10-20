السفير البريطاني بعد هجوم الواحات: نقف بجوار مصر في حربها على الإرهاب

القاهرة – (مصراوي)

قدم السفير البريطانى فى القاهرة جون كاسن، تعازي بلاده لأسر شهداء قوات الامن المصرية في هجوم الواحات اليوم الجمعة.

وقال كاسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "خالص التعازي لأسر شهداء الواحات. تواجه بريطانيا ومصر هذا الشر ونقف إلى جانب مصر في حربها على الإرهاب ونثق تماما أن العالم قادر على دحره".

وقال بيان لوزارة الداخلية إن عدد من رجال الشرطة استشهدوا خلال مداهمة لأحد أوكار العناصر الإرهابية للمنطقة المتاخمة للكيلو 135 بطريق الواحات بعمق الصحراء.

وأضاف البيان، أنه تم إعداد مأمورية لمداهمة تلك العناصر، وحال اقتراب القوات واستشعار تلك العناصر بها، أطلقت أعيرة نارية تجاهها، حيث قامت القوات بمبادلتها إطلاق النيران، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة، ومقتل عدد من هذه العناصر، وتمشط القوات المناطق المتاخمة لمحل الواقعة.

ونقلت مصادر أمنية أن 16 شرطيًا على الأقل استشهدوا في الهجوم.