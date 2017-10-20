حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية تحرير مدينة الرقة بالكامل من تنظيم داعش، فيما شهدت أفغانستان هجومين انتحاريين تجاوز ضحاياهم 63 قتيلًا، وحذرت الولايات المتحدة الأمريكية مواطنيها من السفر إلى السودان بسبب مخاطر الإرهاب.

1 – "قسد" تعلن تحرير مدينة الرقة السورية بشكل كامل

أفراد من قوات سوريا الديمقراطية (أرشيفية)

علنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تحرير مدينة الرقة السورية بشكل كامل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي بعد معارك استمرت لأكثر من 120 يومًا.

وجاء في البيان الذي نشر اليوم "نعلن نصر القوات في المعركة الكبرى لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي ودحره في عاصمة خلافته المزعومة، وتحرير مدينة الرشيد وعروس الفرات، الرقة السورية".

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2- 63 قتيلًا على الأقل في هجومين انتحاريين بأفغانستان

رجل أمن أفغاني في موقع تفجير سابق (أ ف ب)

أعلن مسئول أفغاني،ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الانتحاري الذي استهدف مسجدا في ولاية "غور" إلى 33 شخصا من بينهم قيادي محلي، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للهجومين اللذين استهدفا البلاد اليوم إلى 63 شخصا.

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3- واشنطن تحذر رعاياها من السفر إلى السودان

سودانيون داخل شركة لتحويل الأموال بعد رفع العقوبات (أ ف ب)

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين من السفر إلى السودان بسبب "مخاطر الإرهاب"، ما استدعى ردا غاضبا من الخرطوم.

ويأتي تحذير الخارجية الأمريكية بعد أيام على رفع واشنطن للعقوبات التجارية التي فرضتها على السودان منذ عام 1997 واشادتها بتعاون الخرطوم مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب.

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4- الآف الصوماليين يؤدون صلاة الجمعة في موقع انفجار مقديشيو

صوماليون يؤدون صلاة الجمعة بموقع انفجار مقديشيو (أ ف ب)

تجمع آلاف الصوماليين، للصلاة في موقع تفجير شاحنة وقع السبت الماضي في مقديشو، أسفر عن مقتل ما يقرب من 300 شخص. وقال الشيخ أحمد حي، أحد أبرز الحاضرين في صلاة الجمعة اليوم لوكالة الأنباء الألمانية إن الهجوم الذي وقع في يوم 14 من الشهر الجاري يستهدف الإسلام والبشرية.

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5- مقتل قيادي في تنظيم القاعدة بضربة جوية باليمن

يمنيون يتفقدون موقع استهدف بضربة جوية أغسطس الماضي (أ ف ب)

قتل قيادي وعنصران في تنظيم القاعدة في اليمن، بضربة جوية نفذتها طائرة من دون طيار يرجح انها أمريكية في محافظة ابين الجنوبية، حسبما أفاد مسؤولان محليان.

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