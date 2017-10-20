خيري رمضان يروي تجربته مع شرب الخمر: لقيته بيلسع (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الإعلامي خيري رمضان، إنه رغم اعتدال الدكتور سعد الدين الهلالي، الأستاذ بجامعة الأزهر، إلا أن له آراء كثيرًا ما تستفزه، وأخرها إن هناك فرقًا بين الخمر والسُكر، لافتًا إلى أن علماء الأمة أجمعوا أن الخمر حرام.

أضاف رمضان، خلال حواره ببرنامج «أنا وأنا»، مع الإعلامية سمر يسري، عبر فضائية «ON E»، «أنا استفدت إيه لما شاب صاحبي كان قرر إنه بطل شُرب وراح يحج، وقال الدكتور سعد الهلالي هناك إن في فرق بين الخمر والسكر، وشرحله وجهة نظره، فرجع يشرب تاني ويقولي على ذمة الدكتور!؟».

شاهد أيضا

وردًا على سؤال: «جربت تشرب؟»؛ قال: «أه جربت، بس زمان، ومحبتش الشُرب خالص.. جربت من باب الفضول.. كنت فاكر إن الخمر يستاهل إني أعمل المعصية دي لكن لقيته بيلسّع».