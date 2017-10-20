أخبار عاجلة

"الأعلى للجامعات": تشكيل لجنة لوضع شروط تقييم براءات الاختراع -
الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا -
«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس» -
انتظروا حلقة مميزة جدا مع يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين في صالون أنوشكا الأربعاء الـ 9 مساءً -
لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها» -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى -
بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور) -
أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا" -
رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني -
تعرف على شروط "الأعلى للجامعات" للقبول بنظام التعليم المدمج الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

خيري رمضان يروي تجربته مع شرب الخمر: لقيته بيلسع (فيديو)

Google+ Print
خيري رمضان يروي تجربته مع شرب الخمر: لقيته بيلسع (فيديو) خيري رمضان يروي تجربته مع شرب الخمر: لقيته بيلسع (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الإعلامي خيري رمضان، إنه رغم اعتدال الدكتور سعد الدين الهلالي، الأستاذ بجامعة الأزهر، إلا أن له آراء كثيرًا ما تستفزه، وأخرها إن هناك فرقًا بين الخمر والسُكر، لافتًا إلى أن علماء الأمة أجمعوا أن الخمر حرام.

أضاف رمضان، خلال حواره ببرنامج «أنا وأنا»، مع الإعلامية سمر يسري، عبر فضائية «ON E»، «أنا استفدت إيه لما شاب صاحبي كان قرر إنه بطل شُرب وراح يحج، وقال الدكتور سعد الهلالي هناك إن في فرق بين الخمر والسكر، وشرحله وجهة نظره، فرجع يشرب تاني ويقولي على ذمة الدكتور!؟».

شاهد أيضا

وردًا على سؤال: «جربت تشرب؟»؛ قال: «أه جربت، بس زمان، ومحبتش الشُرب خالص.. جربت من باب الفضول.. كنت فاكر إن الخمر يستاهل إني أعمل المعصية دي لكن لقيته بيلسّع».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو)

طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو)

«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو)

«بوش الأب» المتحرش.. صفع فنانة من الخلف.. وأخرى: يده غرست في لحمي (فيديو)

«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو)

«تحديد النسل حلال وحقن الرجال حرام».. آمنة نصير تثير الجدل (فيديو)

لحماية الركاب والمارة معًا.. ابتكار سيارة من «المطاط» (فيديو)

لحماية الركاب والمارة معًا.. ابتكار سيارة من «المطاط» (فيديو)