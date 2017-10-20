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وكيل "اتصالات النواب": الحرب ضد الإرهاب مستمرة ولن ننكسر

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مصراوي Masrawy

وكيل "اتصالات النواب": الحرب ضد الإرهاب مستمرة ولن ننكسر

11:17 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

النائب جون طلعت

كتبت- أسماء يحيى:

نعى النائب جون طلعت، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أهالي شهداء قوات الشرطة؛ الذين سقطوا ضحايا اليوم بعد تبادل لإطلاق النيران بالواحات، قائلا: "رحم الله شهدائنا".

وأضاف طلعت، في تصريح لمصراوي، الجمعة: "بكل الحزن والأسى نودع شهداء الواجب ظباط وجنود عملية الواحات، ونسأل الله لذويهم وأصدقائهم الصبر والسلوان"، داعيًا الله أن يتغمدهم برحمته ويسكنهم فسيح جناته.

وأكد وكيل لجنة الاتصالات، استمرار مواجهة الإرهاب والصمود أمام أي عمليات إرهابية، قائلا: "الحرب مستمرة ضد الإرهاب مهما كلفنا ذلك".

وكانت مصادر أمنية رفيعة المستوى، قالت إن هناك تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة بطريق الواحات، أسفر عن استشهاد 16 شرطيا حتى الآن.

وأكدت المصادر، أن قوات الأمن خاضت اشتباكات عنيفة بالرصاص الحي مع العناصر المسلحة في منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات، لافتة بأنه منطقة جبلية.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لمصراوي، أن ضعف شبكات الاتصال حالت دون التواصل مع القوات ومتابعة مستجدات الأمور لحظة بلحظة، لافتا بأنه تم الاستعانة بدعم جوي لتعزيز قوات الشرطة.

ولفتت المصادر إلى استشهاد النقيب إسلام مشهور، الضابط بقطاع العمليات الخاصة، واثنين بقطاع الأمن الوطني أحدهما أصيب ببتر في الساقين بسبب الطلقات النارية، علاوة على إصابة 5 شرطيين بينهم عميد شرطة.​

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مصراوي Masrawy

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