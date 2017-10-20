هيئة قضايا الدولة تنعي شهداء الشرطة في مواجهة الإرهابيين بصحراء الواحات

القاهرة - (أ ش أ)

نعت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة شهداء الوطن الأبرار من رجال الشرطة الذين استشهدوا أثناء مواجهة مسلحة مع عناصر الإرهاب بصحراء الواحات بمحافظة الجيزة.

وقالت الهيئة ـ في بيان مساء اليوم ـ إن جموع أعضاء الهيئة يدينون استهداف الإرهابيين رجال الشرطة البواسل، معربة عن الثقة في قدرة جهاز الشرطة على ملاحقة وضبط الإرهابيين مرتكبي هذا العمل الإجرامي واستئصال شأفة الإرهاب الأسود والقضاء عليه حماية للوطن والمواطنين.

وأكدت أن الوطن سيظل مدعوما بكل مؤسساته لتخطي هذه العقبة ، داعية إلى تضافر جهود الجميع والإصطفاف خلف القيادة السياسية وجهاز الشرطة والقوات المسلحة في الحرب ضد الإرهاب الأسود الذي يستهدف كيان الوطن ووجوده ، حتى يتحقق الأمن في مختلف ربوع الوطن.