ننشر صورة المقدم أحمد جاد الجميل ضابط الأمن الوطني

كتب - محمد الصاوي:

استشهد المقدم أحمد جاد جميل، الضابط بقطاع الأمن الوطني، إثر تبادل لإطلاق النار بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة بالكيلو 135 بطريق الواحات.

واستشهد 16 من رجال الشرطة، وأصيب 7 آخرين إثر اشتباكات مع عناصر مسلحة عند الكيلو 135 بطريق الواحات بالجيزة.

ودعمت الأجهزة الأمنية قواتها جوياً بعدد من الطائرات. وما زالت الاشتباكات مستمرة حتى وقت كتابة هذه السطور. وقالت مصادر أمنية رفيعة المستوى بمديرية أمن الجيزة، إن اشتباكات عنيفة دارت بين قوات الأمن وعناصر مسلحة بمركز الواحات، اليوم الجمعة.

وأكدت المصادر، في تصريحات لمصراوي، أن مأمورية من الأمن الوطني مدعومة برجال العمليات الخاصة داهمت بؤرة في المنطقة الجبلية المتاخمة لطريق الواحات.

وأشارت المصادر إلى أن العناصر المستهدفة، تعد شديدة الخطورة، لافتة بأن المواجهات لا تزال قائمة بالرصاص الحي بين الجانبين.