حصاد الجولة السادسة.. الإسماعيلي فى الصدارة والزمالك يسقط أمام سموحة

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أسدل الستار مساء اليوم الجمعة على منافسات الأسبوع السادس مع عمر الدوري المصري الممتاز، بمنافسة قوية جمعت الزمالك وسموحة، وإنتهت لصالح الفريق السكندري بهدفين دون رد، فى اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بتروسبورت.

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كما شهدت الجولة السادسة إقامة 8 مواجهات فقط، حيث تم تأجيل لقاء المقاولون العرب أمام الأهلي لحساب هذه الجولة،نظرًا لخوض المارد الأحمر مباراة مؤجلة لحساب الأسبوع الثالث أمام الرجاء.



وفيما يلي نستعرض حصاد الأسبوع السادس من عمر الدوري العام وأبرز الأحداث التي شهدتها الجولة.





_الأهلي يسحق الرجاء برباعية



شارك الأهلي فى هذه الجولة بمباراة مؤجلة من الأسبوع الثالث أمام الرجاء، ونجح فى الفوز برباعية مقابل هدف، فى مباراة كانت سهلة نسبيًا على لاعبي الفريق، ليرفع الأهلي رصيده إلى النقطة السابعة فى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري العام..



_الإسماعيلي يعتلي الصدارة.



نجح فريق الإسماعيلي في تحقيق الفوز على ضيفه الداخلية بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت بينهم على ملعب الإسماعيليلة ضمن منافسات الأسبوع السادس من عمر الدوري الممتاز.



ورفع الإسماعيلي رصيده بهذا الفوز إلى النقطة الـ13 ليحتل صدارة الدوري بواقع الفوز فى 4 مبارايات والتعادل فى واحدة بينما لديه مباراة مؤجلة مع الأهلي.



_مرتضي منصور يعود من جديد للتواجد في مبارايات الزمالك.



تواجد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في ملعب بترسبورت، لمساندة فريقه في مباراة سموحة، فى المباراة التي جمعت الفريقين الليلة ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر المسابقة.



ولم يحضر مرتضى منصور أي مباراة للزمالك هذا الموسم، لكنه عاد للظهور اليوم في مقصورة استاد بتروسبورت.





_الزمالك يتعرض للهزيمة الأولى له هذا الموسم.



وقع الزمالك فى فخ الهزيمة أمام سموحة بثلاثية فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع السادس من عمر الدوري العام، ليتراجع ترتيب الفارس الأبيض إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط.





_علاء عبد العال يهدد بالإنسحاب من لقاء الإسماعيلي والداخلية



شهدت مباراة الإسماعيلي أمام الداخلية التي أقيمت اليوم على ستاد الإسماعيلي وإنتهت بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدف، أزمة كبيرة فى بداية اللقاء عندما رفض فريق الداخلية إستكمال المباراة في وجود عدد كبير من الجماهير فى الملعب لمؤازرة الدراويش.



وتمسك علاء عبد العال، مدرب الداخلية، بإخلاء المدرج الذي شهد حضور أكثر من ألف مشجع إسماعيلاوي، من أجل استكمال المباراة، مهددًا بالإنسحاب فى حالة إستكمل اللقاء بتواجد الجماهير، بعد أن احتفلت الجماهير بالهدف الذي هز شباك الداخليه، من ضربة جزاء في الدقيقة 10.



وطلب علاء عبد العال، من مراقب اللقاء، ضرورة إخلاء المدرج، في ظل حضور أعداد زائدة من الجماهير، وهو ما رفضه مسئولو الداخلية.



_أرقام هذه الجولة



شهدت هذه الجولة تسجيل 18 هدفًا فى جميع المباريات التي أقيمت على يومين.



وأعتلي اللاعب عمر السعيد مهاجم فريق الإنتاج الحربي قائمة هدافي الدوري حتى الأن بعد مرور 6 جولات برصيد 5 أهداف.



وشهدت هذه الجولة إشهار 24 كرت أصفر فى جميع موجهات هذا الأسبوع، بينما تم إشهار كرت أحمر واحد طيلة الجولة وكان فى لقاء النصر والأسيوطي، بعدما تم طرد لاعب الأسيوطي عمر بسام فى الدقيقة 63 من عمر المباراة.

