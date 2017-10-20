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رمضان: فيه دول دفعت فلوس كتير عشان تخترق الأزهر (فيديو)

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رمضان: فيه دول دفعت فلوس كتير عشان تخترق الأزهر (فيديو) رمضان: فيه دول دفعت فلوس كتير عشان تخترق الأزهر (فيديو)

التحرير

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قال الإعلامي خيري رمضان، اليوم الجمعة، إن بعض المنتميين لمؤسسة الأزهر الشريف يتمسكون بالفكر السلفي المتشدد، وآخرين ينتمون لجماعة الإخوان.

أضاف رمضان، خلال حواره ببرنامج «أنا وأنا»، مع الإعلامية سمر يسري، عبر فضائية «ON E»: «التيار السلفي عشش بنسبة كبيرة في جدران الأزهر، فقد اخترق الأزهر منذ سنوات طويلة، وأحدى القيادات الكبرى بالدولة قال لي: الفلوس عملت كل حاجة في الأزهر الشريف، السلفيين ودول دفعوا فلوس عبر سنوات عشان يخشوا الأزهر.. كمان فيه إخوان بأفكارهم الشاذة داخل هذه المؤسسة»، رافضًا ذكر أسماء هذه الدول مؤكدًا أن بعضها بدأ يراجع فكره.

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التحرير

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