تهديد بالانسحاب واشتباك بالأيدي.. 4 خناقات في ختام الأسبوع السادس من الدوري

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أقيمت اليوم أربع لقاءات في ختام الأسبوع السادس في الدوري المصري حيث التقي فريقي بتروجيت ووادى دجلة على ملعب استاد السويس الجديد، ومباراة الرجاء والمصرى فى نفس التوقيت على استاد حرس الحدود، وانتهت المباراتين بالتعادل، الأولى بهدفين لكل فريق ومباراة الرجاء والمصري بالتعادل السلبي.



وفى الساعة 5 مساء، التقي فريقى الإسماعيلى والداخلية، على ملعب استاد الاسماعيلية، وفاز الدارويش بنتيجة 2\1 وتختتم المباريات فى الثامنة مساء على ملعب بتروسبورت، بمباراة فريقى الزمالك وسموحة.



وشهدت الـ4 مباريات أحداث مؤسفة ما بين اشتباكات بين المدربين واللاعبين وأخرى أدت لتوقف المباراة.



حيث شهدت مباراة وادي دجلة وبتروجت أحداثًا مؤسفة عقب انتهاء المباراة بعد أن اشتبك أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لوادي دجلة،مع محمد يوسف،المدير الفني لفريق بتروجيت ووصل الأمر للاشتباك بالأيدي.



ودخل الثنائي في حديث عقب انتهاء المباراة تطور الي تشابك بين المدربين، وتدخل عدد من لاعبى الفريقين خلال المشادة لتشتعل الأزمة بين المدربين، حتى تواجد الأمن فى أرض الملعب، من أجل احتواء الموقف، وتجمع اللاعبون أمام غرف مراقب المباراة وطاقم الحكام حتى تم أحتواء الأزمة سريعا.



وأكد ميدو في تصريحات خاصة تعليقًا على الأحداث عقب المباراة: بأن الجهاز الفني لفريق بتروجت حاول استفزاز لاعبي فريق دجلة عقب التعادل وتكرر الأمر عقب انتهاء المباراة، وكل ما فعلته هو حمايه للاعبيه بالطريقة المناسبة دون تجاوز في حق أحد.



بينما نشبت مشادة حادة بين عماد النحاس المدير الفني لفريق الرجاء وأحد أعضاء الجهاز الإداري لفريق المصري البورسعيدي خلال المباراة التي تجمع الفريقان على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة لمنافسات الدوري الممتاز.



حيث توجه عماد النحاس إلى مقاعد بدلاء الفريق البورسعيدي وهو ينوي التشابك مع إداري الجهاز الفني للنادي المصري وذلك خلال توقف الكرة للعب رمية تماس لصالح فريق الرجاء.



وتدخل إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري متوجها إلى المدير الفني للرجاء وقام بتهدئة الموقف واحتوائه مما أدى إلى انتهاء الأزمة سريعا.



وفي مُباراة الاسماعيلي والداخلية توقف اللقاء في الدقيقة الـ10 بعدما تقدم دروايش مصر عن طريق حسني عبد ربه من ركلة جزاء.



واعترض لاعبي الداخلية بعدما تقدم الاسماعيلي بالهدف، لاعتراضهم على ركلة الجزاء، ليتوقف اللعب لمدة 10 دقائق.



وهدد علاء عبد العال المدير الفني للداخلية، بالانسحاب من مسابقة الدوري بعد خرق نادي الإسماعيلي لاشتراطات لجنة المسابقات، والسماح لحضور جماهير في مباراة الفريقين المقامة حالياً على استاد ألإسماعيلية في الأسبوع السادس للدوري.



وطالب "عبد العال" بإخراج جماهير الإسماعيلي من المدرجات حتى يستكمل المباراة، وأعطى الحكم مهلة لإدارة فريق الدراويش لإخراج المباراة، وتم استئناف اللقاء في الدقيقة 20، وتعادل الداخلية في الدقيقة 23 عن طريق لاعبه محمد زيكا من ضربة رأسية مُتقنة

قبل أن يعود الدراويش مجددا لتسجل هدف الفوز عن طريق كالديرون في الدقيقة 45.



بينما شهدت مباراة الزمالك أمام سموحة، اشتباكات بالأيدي بين محمد حمدى زكى لاعب سموحة مع جنش حارس الزمالك البديل

ونشبت المشاجرة بسبب استفزاز محمد حمدي زكي، للاعبي الفريق الأبيض بعد احتفاله بتسجيل هدف التقدم للفريق السكندري قبل نهاية الشوط. وتدخل لاعبو الفريقين لاحتواء الموقف وتهدئة الأمور واصطحاب اللاعبين لغرف خلع الملابس.



واعترض جنش، على أسلوب احتفال محمد حمدي زكي، بالهدف الذي أحرزه في مرمى أحمد الشناوي، حيث دخل إرضية الملعب في أعقاب إطلاق الحكم، صافرة نهاية ...

وحصل الثنائي محمد حمدي زكي ومحمود جنش على بطاقة صفراء قبل بداية الشوط الثاني من حكم المباراة محمد فاروق