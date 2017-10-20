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عمرو موسى ينعى شهداء الواحات: صامدون في مواجهة الإرهاب

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مصراوي Masrawy

عمرو موسى ينعى شهداء الواحات: صامدون في مواجهة الإرهاب

11:00 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

عمرو موسى ينعى شهداء الواحات: صامدون في مواجهة الإرهاب

عمرو موسى

كتب – محمود رمزى:

وصف عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، الحادث الإرهابي الذي وقع بالواحات، واستشهد خلاله ما يقرب من 16 شرطيًا من ضباط الامن الوطني والقوات الخاصة بـ" يوم الحزن".

وأكد موسى، في تصريح خاص لمصراوي، أن الإرهاب الأسود لن ينال من عزيمة الجيش والشرطة.

وقال "موسى": "هذا وقت الصمت والحزن الشيد على رجال الشرطة البواسل، الصامدون من أجل صد شرور الإرهابين عن بلدنا، بكل شجاعة وقوة".

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مصراوي Masrawy

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