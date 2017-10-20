أهالي يحبطون محاولة خطف طالب ثانوي في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أحبط أهالي في عزبة جلو بقرية سد خميس التابعة لمركز سيدي سالم بكفر الشيخ، مساء اليوم الجمعة، محاولة خطف طالب بمرحلة الثانوية العامة، سُمعت استغاثاته داخل سيارة ملاكي.

تلقى مدير الأمن اللواء أحمد صالح إخطارًا من العميد محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بتلقي مركز شرطة سيدي سالم، بلاغًا من أهالي عزبة جلو دائرة المركز، بضبطهم سيارة ملاكي، حال استغاثة أحد الأشخاص داخلها.

انتقل الرائد حمدي أبورية، رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، ومعاونوه، وقوة من مركز الشرطة، إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه حال سير المدعو "السيد محمد إبراهيم حجازي"، 55 عامًا موظف بمعهد أبو متولي الأزهري، ويقيم بذات العنوان، بالطريق، تناهى إلى سمعه استغاثة أحد الصبية داخل سيارة ملاكي، في المسافة بين عزبتي الزياتين وجلو.

كشف البلاغ عن تمكن موظف المعهد الأزهري، بمساعدة الأهالي من ضبط السيارة رقم (109187 ملاكي كفر الشيخ - ماركة شيفروليه أوبترا سوداء اللون)، قيادة المدعو "علي. ش. م" 21 سنة، يقيم بقرية البلابسة دائرة مركز شرطة دسوق، وبصحبته المدعو "محمد. ع. ت" 16 عامًا، طالبًا بالثانوية العامة، يقيم بعزبة جلو، وتبين أنه المستغيث داخل السيارة.

أفاد طالب الثانوية العامة بأن قائد تلك السيارة استدرجه من مدينة سيدي سالم، وطلب منه مرافقته لتوصيل مبلغ مالي إلى أحد أقاربه، بينما حاول تكبيله وخطفه، قبل أنه يستغيث بالأهالي، الذين تمكنوا من ضبط السائق الذي حاول خطفه.

بمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة بتحريض من المدعو "محمد. ي. م" 29 عامًا، حاصل على ليسانس حقوق، صاحب محل أدوات كهربائية، يقيم بقرية التفتيش دائرة مركز شرطة سيدي سالم.

كما أقر السائق مختطف الطالب بأن هناك صلة قرابة بين الطالب والمحرض على خطفه، وأنه ارتكب ذلك بقصد طلب فدية مالية من والده لمرورهما بضائقه مالية.

ألقي القبض على صاحب محل الأدوات الكهربائية، المحرض على الخطف، وبمواجهته أقر بصحة رواية الخاطف، وحُرر بذلك المحضر رقم 11657 لسنة 2017 إداري مركز شرطة سيدي سالم، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.​