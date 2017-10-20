السعودية تستنكر هجوم الواحات: نقف بجانب مصر في الحرب ضد الإرهاب

القاهرة – (مصراوي)

أدانت المملكة العربية السعودية واستنكرت بشدة هجوم الواحات ضد قوات الأمن بمحافظة الجيزة اليوم الجمعة.

وقالت صحيفة الرياض السعودية إن المملكة قدمت "العزاء والمواساة لذوي الضحايا" وتمنت للمصابين سرعة الشفاء، مجدداً. كما أعلنت وقوفها بجانب مصر في الحرب ضد الإرهاب والتطرف.

وقال بيان لوزارة الداخلية إن عدد من رجال الشرطة استشهدوا خلال مداهمة لأحد أوكار العناصر الإرهابية للمنطقة المتاخمة للكيلو 135 بطريق الواحات بعمق الصحراء.

وأضاف البيان، أنه تم إعداد مأمورية لمداهمة تلك العناصر، وحال اقتراب القوات واستشعار تلك العناصر بها، أطلقت أعيرة نارية تجاهها، حيث قامت القوات بمبادلتها إطلاق النيران، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة، ومقتل عدد من هذه العناصر، وتمشط القوات المناطق المتاخمة لمحل الواقعة.

ونقلت مصادر أمنية أن 16 شرطيًا على الأقل استشهدوا في الهجوم.