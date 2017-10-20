محميات البحر الأحمر تغير حرفة الصيد إلى الشانشولا حفاظًا على الثروة السمكية

الغردقة - أ ش أ:

أعلنت محميات البحر الأحمر تغيير حرفة الصيد من طريقة الجر إلى الصيد بالشانشولا في 22 مركب صيد للحفاظ على الثروة السمكية.

وذكرت محميات البحر الأحمر - في بيان اليوم الجمعة - أن هذه الخطوة مهمة جدا وتأتي تأكيدًا على انتهاء مرحلة الصيد بالجر وهي إحدى طرق الصيد التي تصدت لها محميات البحر الأحمر، مؤكدًا أنه تم تغيير طريقة الصيد في 22 مركبًا إلى الشانشولا بعد قيام لجنة من الثروة السمكية ومحميات البحر الأحمر بالتأكد من نزع آلة الجر من كافة المراكب قبل تسييرها للبحر.

وأشار البيان، إلى أن هذه الخطوة تعتبر تاكيدًا على القضاء على الصيد الجائر بعد أن قدم المحافظ اللواء أحمد عبد الله دورا مهما من خلال إيقاف أي مركب كان يثبت قيامه بالصيد بالجر وتغريمه 50 ألف جنيه ما دفع أصحاب المراكب إلى تغيير طريقة الصيد.

وأكدت محميات البحر الأحمر، أن فريق الدوريات البحرية يقوم بدوريات مسائية يوميا للتأكد من التزام المراكب التي تم الموافقة لها بتغيير حرفتها، والالتزام بالاشتراطات البيئية وعدم الصيد في مواقع المحميات الطبيعية.