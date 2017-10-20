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ارتفاع حصيلة ضحايا هجومي أفغانستان إلى 63 قتيلا

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مصراوي Masrawy

ارتفاع حصيلة ضحايا هجومي أفغانستان إلى 63 قتيلا

10:36 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

ارتفاع حصيلة ضحايا هجومي أفغانستان إلى 63 قتيلا

ارشيفية

كابول - (أ ش أ):

أعلن مسئول أفغاني، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الانتحاري الذي استهدف مسجدا في ولاية "غور" إلى 33 شخصا من بينهم قيادي محلي، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للهجومين اللذين استهدفا البلاد اليوم إلى 63 شخصا.

ونقلت قناة (فوكس نيوز) الأمريكية عن المتحدث باسم قائد شرطة الولاية محمد إقبال نظامي قوله إن الهجوم الذي وقع أثناء صلاة الجمعة قد أودى بحياة 33 شخصا، وكانت التقارير الأولية قد أفادت بمقتل 10.

وأضاف نظامي أنه على ما يبدو أن الهجوم كان يستهدف قيادي محلي موالي للحكومة يدعى عبد الواحد، مشيرا إلى مقتل 7 من حراسه الشخصيين في الهجوم.

وجاء هجوم ولاية "غور" بالتزامن مع هجوم آخر استهدف مسجدا للشيعة غربي العاصمة الأفغانية كابول وراح ضحيته 30 شخصا على الأقل، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجومين حتى الآن.

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