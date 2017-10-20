مؤسسة "أونا نيوز" تنعي شهداء الشرطة في حادث الواحات الإرهابي

القاهرة - (مصراوي)

تنعى مؤسسة أونا نيوز وتضم البوابات الإلكترونية (مصراوي - يلاكورة - أونا) شهداء الوطن الذين ضحوا بحياتهم، اليوم الجمعة، في مواجهة خلية إجرامية وإرهابية بمنطقة الواحات لحماية الشعب والوطن.

وتتقدم أونا نيوز وكافة العاملين فيها بخالص العزاء لذوي شهداء الواجب وللشعب المصري ووزارة الداخلية.

وتؤكد المؤسسة وقوفها صفًا واحدًا مع القيادة السياسية والجيش والشرطة في ملاحقة وتطهير مصر من الإرهاب الغاشم.