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الصحة العالمية: الطاعون يقتل 94 شخصًا في مدغشقر

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مصراوي Masrawy

الصحة العالمية: الطاعون يقتل 94 شخصًا في مدغشقر

10:25 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

الصحة العالمية: الطاعون يقتل 94 شخصًا في مدغشقر

منظمة الصحة العالمية

جنيف - (أ ش أ):

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، مقتل 94 شخصا في مدغشقر جراء وباء الطاعون، مشيرة إلى أن الوباء من الممكن أن يمتد إلى مناطق أخرى.

وقال مدير إدارة حالات الطوارئ في أفريقيا بالمنظمة إبراهيم سوسي فول - في تصريحات أوردتها قناة (سكاي نيوز) - إن المنظمة تسعى جاهدة لوقف تفشي المرض في مدغشقر ووقف انتشار فيروس ماربورج الشبيه بالإيبولا في أوغندا، معبرا عن ثقته في إمكانية احتوائه.

وأوضح أن المنظمة وفرت مضادات حيوية لمدغشقر لعلاج حوالي 5 آلاف مريض، بالأضافة الي توفير جرعات وقائية لنحو 100 ألف شخص ربما يكونوا معرضين للخطر، لافتا الى إن نحو 2000 من العاملين بالقطاع الطبي يراقبون الأشخاص الذين خالطوا مصابين بالمرض، الأمر الذي سيتيح السيطرة عليه بسرعة نسبيا.

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