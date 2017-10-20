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ترامب متفائل بمستقبل الأمم المتحدة بقيادة "جوتيريش"

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مصراوي Masrawy

متفائل بمستقبل الأمم المتحدة بقيادة "جوتيريش"

10:22 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

ترامب

واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن الأمم المتحدة لديها "إمكانية هائلة" تحت قيادة الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش.

جاء ذلك بعد أول اجتماع رسمي لترامب مع جوتيريش بالبيت الأبيض.

وأوضح ترامب الذي يشتكي من أن الأمم المتحدة عاجزة وبيروقراطية أن إمكانيات الأمم المتحدة "لم تستغل تقريبا على مدار السنوات بالشكل الذي ينبغي القيام به".

وذكر ترامب متحدثا وهو جالس أمام جوتيريش الدبلوماسي البرتغالي الذي تولى قيادة الأمم المتحدة في الأول من كانون يناير أن المنظمة لديها "سلطة لجمع الناس سويا كما ليس لدى منظمة أخرى".

وأشار الرئيس إلى أنه وجوتيريش "أصبحا أصدقاء" وقال إن لديه شعور بأنه "ستحدث أمور بالأمم المتحدة لم نشهدها من قبل".

اقتبس ترامب فى تصريحاته التى أدلى بها اليوم الجمعة عبارات من أول كلمة له يلقيها كرئيس للولايات المتحدة بالجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر. وقال إن قادة العالم وقت أن تحملوا المسؤولية يضعون مصالح بلادهم أولا مثلما هو تماما ما يضع أمريكا أولا.

وأضاف ترامب أن ما تدفعه أمريكا للأمم المتحدة والذي يشكل نحو 22 بالمئة من الميزانية العامة للمنظمة يمكن أن يكون جديرا بالاهتمام إذا ما أوفت الأمم المتحدة بالتزاماتها.

وأشاد بجوتيريش قائلا إن الأمم المتحدة في حاجة إلى موهبة "و(جوتيريش) لديه الموهبة".

وقال جوتيريش إن العالم في حاجة إلى أمم متحدة قوية وعصرية وإصلاحية و"انخراط قوي لها استنادا إلى قيمها التقليدية كالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان".

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