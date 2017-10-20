تيلرسون: سنواصل حملتنا لحرمان "داعش" من الحصول على ملاذ آمن في أي مكان

واشنطن - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الجمعة، أن عملية الولايات المتحدة في سوريا بعيدة عن الانتهاء، مؤكدا في الوقت ذاته أن تحرير مدينة الرقة السورية إنجاز مهم في مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال الوزير الأمريكي - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - إن تحرير الرقة دليل على نجاح الجهود السورية والدولية الحالية الرامية إلى هزيمة هؤلاء الإرهابيين، مشيرا إلى أن التحالف الدولي سيواصل جهوده حتى تحرير السوريين من قسوة التنظيم الإرهابي، وضمان أنه لن يتمكن من "تصدير الإرهاب" إلى مختلف أنحاء العالم.

وأوضح تيلرسون أن التحالف سيواصل حملته الدؤوبة لحرمان "داعش" من الحصول على ملاذ آمن في أي مكان في العالم، وتقويض قدرته على تجنيد ونقل مقاتلين إرهابيين أجانب وتحويل أموال ونشر دعاية كاذبة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكان تحالف (قوات سوريا الديمقراطية) المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلن، رسميا تحرير الرقة من قبضة تنظيم ( داعش) في سوريا.