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قائد بالبشمركة: الانسحاب أمام القوات العراقية حفظ أرواح 6 آلاف مقاتل كردي

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مصراوي Masrawy

قائد بالبشمركة: الانسحاب أمام القوات العراقية حفظ أرواح 6 آلاف مقاتل كردي

10:15 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

قائد بالبشمركة: الانسحاب أمام القوات العراقية حفظ أرواح 6 آلاف مقاتل كردي

القوات العراقية -ارشيفية

بغداد - (أ ش أ): 

أكد مسؤول غرفة عمليات جنوب كركوك في قوات (البشمركة) اللواء رسول قادر، اليوم الجمعة، أن سبب انسحاب قوات (البشمركة) الكردية من أمام القوات الاتحادية العراقية في مدينة كركوك هو عدم التكافؤ بين الطرفين.

وقال قادر - في موتمر صحفي أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية: "لو لم نتخذ قرار الانسحاب كان سيقتل ما لا يقل عن 6 الاف مقاتل من قوات (البشمركة) الكردية.

وأشار المسؤؤل العسكري إلى أن قرار الانسحاب لم يتخد مسبقا بل اتخذ بعد أن تبين لنا عدم التكافؤ بين الطرفين، موضحا أن البشمركة خسرت في المعركة 26 قتيلا و67 جريحا ومفقودا واحدا.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد وجه، الاثنين الماضي، القوات الأمنية بفرض الأمن في محافظة كركوك، بالتعاون مع أبناء المحافظة والبشمركة، وجاء ذلك بعدما اندلعت اشتباكات مسلحة في فلكة الحي الصناعي جنوب المحافظة، بين البشمركة والقوات العراقية.

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