مصادر تكشف تفاصيل جديدة عن بؤرة "الكيلو 135" بالواحات

كتب - محمد شعبان:

قالت مصادر أمنية مسؤولة، إن قوات الأمن داهمت إحدى أخطر البؤر الإرهابية بالكيلو 135 بطريق الواحات، اليوم الجمعة.

وأضافت المصادر، أن عناصر إرهابية شديدة الخطورة اتخذت من المنطقة الجبلية بالكيلو 135 كمعسكر تدريب، مستغلين توسطها لمحافظتي الجيزة والفيوم.

وأشارت المصادر في تصريحات لمصراوي إلى أن مكان اختباء العناصر الإرهابية يضم أسلحة ثقيلة، علاوة على امتلاكهم أسلحة خفيفة حديثة، كانوا بصدد استخدامها في تنفيذ أعمال عدائية، تستهدف المدنيين والكنائس.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية إن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني باتخاذ بعض هذه العناصر الإرهابية للمنطقة المتاخمة للكيلو 135 بطريق الواحات بعمق الصحراء مكانا لاختبائها.

وأضافت الوزارة -في بيان لها- أنه تم إعداد مأمورية لمداهمة تلك العناصر، وحال اقتراب القوات واستشعار تلك العناصر بها، أطلقت أعيرة نارية تجاهها، حيث قامت القوات بمبادلتها إطلاق النيران، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة، ومقتل عدد من هذه العناصر، وتمشط القوات المناطق المتاخمة لمحل الواقعة.