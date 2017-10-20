مارجريت عازر: رجال الجيش والشرطة سيقتلعون الإرهاب من جذوره

كتب- أحمد علي:

أدانت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، العمليات الإرهابية الخسيسة التي تعرض لها ضباط الشرطة البواسل وهم يؤدون واجبهم الوطني في التصدي ومواجهة العناصر الإرهابية بصحراء الواحات بالجيزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من ضباط وأفراد الشرطة الأوفياء الذين يضحون بأرواحهم من أجل الوطن.

وأكدت عازر، في بيان لها الجمعة، أن رجال الجيش والشرطة الأوفياء يخوضون معارك شرسة في مواجهة الإرهاب ويقدمون أرواحهم وأجسادهم فداءً لأمن الوطن.

وقالت عازر، إن مثل هذه العمليات الإجرامية لن تزيد الشعب وقوات الجيش والشرطة إلا عزمًا وإصرارًا على انتزاع جذور الإرهاب وتطهير ربوع الوطن من براثنه والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره.

ونعت مارجريت عازر ببالغ الحزن والآسى شهداء الواجب من رجال الشرطة الذين راحوا ضحية هذه العملية الارهابية ، فرووا بدمائهم ثرى مصر الطاهر، ولم يبخلوا بأرواحهم فداءً للوطن، داعيةً المولى عز وجل أن يسكن شهداء الواجب الوطني فسيح جناته وينزلهم منازل الصديقين والأبرار، والشفاء العجل للمصابين.