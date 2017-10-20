أمن كفر الشيخ يكشف هوية المتهم في واقعة اختناق طالبات الكرادوة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

توصلت إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن كفر الشيخ، برئاسة العميد محمد عمار، إلى معلومات جديدة في واقعة إصابة ٢٥ من طالبات المدرسة الإعدادية في بقرية الكرادوة التابعة لمركز دسوق بحالات اختناق نتيجة استنشاق مادة مجهولة.

وكشف فريق من البحث الجنائي، ضم العقيد عبد الفتاح المنشاوي رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ والرائد عمرو علام رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، أن وراء الواقعة المدعو "السيد. ب. ا"، ٢٦ سنة، تاجر أدوات منزلية، يقيم بالقرية نفسها، تخلص من كمية من مستحضرات التجميل الفاسدة داخل مصرف قرية الكرادوة، مستخدمًا سيارته رقم (٢٦٠٤٢ نقل كفر الشيخ)، إذ توجهت قوة أمنية إلى محل سكن المذكور وألقي القبض عليه، واعترف بجريمته.

كان مدير الأمن اللواء أحمد صالح تلقى إخطارًا من العميد سعد سليط مأمور مركز شرطة دسوق بإشارة من الدكتور محمد أبو السعد مدير عام مستشفى دسوق العام، عن وصول ٢٥ من طالبات مدرسة قرية الكرادوة الإعدادية، دائرة المركز، مصابات بحالات اختناق.

وبسؤال المصابات أفدن بحيازتهن بعض من عبوات مزيل عرق، كانت ضمن مستحضرات تجميل عثرن عليها على شاطئ المصرف، وذلك أثناء توجهن للمدرسة.

حرر محضر بضبط المتهم في الواقعة، والذي أُحيل إلى النيابة لاستكمال التحقيقات.​